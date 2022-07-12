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В Татарстане на этой неделе начинается прием заявлений на добычу пернатой дичи

В Татарстане на этой неделе начинается прием заявлений на добычу пернатой дичи

С 14 июля все филиалы МФЦ начинают прием заявлений на получение разрешений на добычу пернатой дичи (с подружейными собаками и ловчими птицами, а также без них) в общедоступных охотничьих угодьях на летне-осенний и осенне-зимний сезоны охоты.

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