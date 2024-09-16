Сотрудники Госавтоинспекции в Хабаровском крае провели профилактическое мероприятие «Играем – ПДД повторяем!»

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма дорожные полицейские в Вяземском доме социального обслуживания организовали для ребят веселую игротеку безопасности, в рамках которой в доступной форме напомнили о безопасном поведении на дороге в осенний период.
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