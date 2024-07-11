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Петербургский дневник

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Александр Беглов передал слова благодарности от петербуржцев Владимиру Путину за решение об индексации пенсий

Александр Беглов передал слова благодарности от петербуржцев Владимиру Путину за решение об индексации пенсий

Во время рабочей встречи в «Ораниенбауме» Во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным губернатор Петербурга Александр Беглов передал главе государства слова благодарности от петербуржцев за решение вопроса об индексации пенсий работающим пенсионерам.

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