Александр Беглов передал слова благодарности от петербуржцев Владимиру Путину за решение об индексации пенсий

Во время рабочей встречи в «Ораниенбауме» Во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным губернатор Петербурга Александр Беглов передал главе государства слова благодарности от петербуржцев за решение вопроса об индексации пенсий работающим пенсионерам.
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