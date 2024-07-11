Александр Беглов передал слова благодарности от петербуржцев Владимиру Путину за решение об индексации пенсий

Во время рабочей встречи в «Ораниенбауме» Во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным губернатор Петербурга Александр Беглов передал главе государства слова благодарности от петербуржцев за решение вопроса об индексации пенсий работающим пенсионерам.