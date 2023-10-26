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Ловкая подножка. Как пенсионер с "Окой" задержал грабителя ребенка и получил авто

Ловкая подножка. Как пенсионер с "Окой" задержал грабителя ребенка и получил авто

Инцидент произошел 23 октября и попал на камеру видеонаблюдения 72-летний пенсионер из Подмосковья стал настоящим народным героем, после того как задержал грабителя, отнявшего мобильный телефон у школьника.

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