SciAdv: состав астероид Рюгу опроверг теорию появления астероидов-хондритов CI

Немецкие ученые из Института исследования Солнечной системы Общества Макса Планка узнали место происхождения знаменитого астероида Рюгу, образцы грунта с которого в 2020 году доставил на Землю космический зонд Hayabusa 2.
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