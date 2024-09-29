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SciAdv: состав астероид Рюгу опроверг теорию появления астероидов-хондритов CI

SciAdv: состав астероид Рюгу опроверг теорию появления астероидов-хондритов CI

Немецкие ученые из Института исследования Солнечной системы Общества Макса Планка узнали место происхождения знаменитого астероида Рюгу, образцы грунта с которого в 2020 году доставил на Землю космический зонд Hayabusa 2.

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