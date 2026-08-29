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Вечерний Новосибирск

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В Бердске автомобиль насмерть сбил пешехода на регулируемом переходе

В Бердске автомобиль насмерть сбил пешехода на регулируемом переходе

Подробности дорожного инцидента рассказали в Макс-канале Госавтоинспекции Новосибирской области. Накануне вечером на 32-м километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в границах города-спутника произошло смертельное ДТП.

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