Можете с уверенностью произнести эти 6 фраз? Значит, вы счастливый человек!

Доктор Альфонсус Обаювана последние 35 лет изучает надежду и счастье. У него есть глобальная цель: научиться на ранних стадиях понимать, когда человек чувствует такую безнадежность, что даже не хочет жить.
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