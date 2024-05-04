В ФРГ нашли могилу ликвидированного на Украине командира наемников

Российские журналисты нашли в Германии могилу ликвидированного на Украине наемника Штефана Роланда Пури, который был командиром одного из подразделений иностранных боевиков, сообщает РИА Новости, опубликовавшие кадры с немецкого кладбища.
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