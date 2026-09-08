Месси номинирован на «Золотой мяч» в 17-й раз. Аргентинец выигрывал приз рекордные 8 раз

Лионель Месси номинирован на «Золотой мяч» в 17-й раз в карьере. Аргентинский нападающий « Интер Майами » вошел в список претендентов на приз лучшему футболисту года по версии France Football.
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