С 1 августа многодетным семьям производится выплата единовременной материальной помощи к учебному году.

Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского райисполкома информирует, что в августе текущего года будет производиться выплата единовременной материальной помощи к 2022/2023 учебному году семьям, воспитывающим троих и более детей.
Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского райисполкома информирует, что в августе текущего года будет производиться выплата единовременной материальной помощи к 2022/2023 учебному году семьям, воспитывающим троих и более детей.
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