ВСУ отыгрываются за поражения на мирных жителях  

За свои поражения на линии фронта подразделения ВСУ отыгрываются на мирных жителях. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявила спортсменка, волонтер, военный корреспондент Марьяна Наумова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».