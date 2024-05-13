Кто возглавил Хабаровский край после Дегтярева: что известно об Александре Никитине

С 12 мая временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края назначен Александр Никитин. Такое решение принято действующим главой региона Михаилом Дегтяревым, кандидатура которого выдвинута на пост министра спорта России.
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