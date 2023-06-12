РИА Новости: Украинские теробороновцы бывают пьяными на передовых позициях

Действующий под позывным «Джокер» военнослужащий Вооружённых сил Российской Федерации указал на тот факт, что боевики теробороны киевского режима появляются в состоянии алкогольного опьянения на приближенных к местам ведения боёв укреплениях и сражаются, не проявляя инициативу.