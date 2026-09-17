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Царьград

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Госдепартамент США продлил визовые санкции против палестинцев

Госдепартамент США продлил визовые санкции против палестинцев

США продлили санкции против членов ООП и ПНА, отказав им в визах. Решение было озвучено Госдепартаментом и связано с законом о мирных обязательствах на Ближнем Востоке.

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