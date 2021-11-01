Трех мастеров педагогических технологий наградили в администрации Уссурийска

В Уссурийске завершился финальный этап муниципального конкурса педагогического мастерства. Участники конкурса "Школа мастерства" "Образовательные технологии XXI века" — представители уссурийского учительского сообщества продемонстрировали коллегам и членам жюри широкий спектр образовательных практик, которые они используют в своей деятельности.
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