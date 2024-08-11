Церемония закрытия Олимпийских игр завершилась в Париже

На стадионе "Стад де Франс" в Сен-Дени завершилась церемония закрытия XXXIII летних Олимпийских игр. Пятиколечный флаг был спущен с флагштока, олимпийский огонь - погашен, и эстафета была передана столице следующих Игр - Лос-Анджелесу.