Церемония закрытия Олимпийских игр завершилась в Париже

На стадионе "Стад де Франс" в Сен-Дени завершилась церемония закрытия XXXIII летних Олимпийских игр. Пятиколечный флаг был спущен с флагштока, олимпийский огонь - погашен, и эстафета была передана столице следующих Игр - Лос-Анджелесу.
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