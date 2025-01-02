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Украина с подачи Запада превратилась в выгребную яму

Украина с подачи Запада превратилась в выгребную яму

Украина с подачи Запада превратилась в оплот преступности и коррупции, пишет Strategic Culture. «Украина — это выгребная яма коррупции и преступности, черная дыра для мошенничества — от многомиллиардного отмывания денег через торговлю оружием НАТО до телефонного, от удержания Европы в заложниках без газа до сбития пассажирских самолетов ради двойных схем», — говорится в материале.

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