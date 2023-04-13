Это Hyundai Mufasa. Серийную версию кроссовера на замену ix35 показали вживую

Компания Hyundai опубликовала реальные фотографии совершенно нового компактного кроссовера. Представленный в марте кроссовер Hyundai Mufasa заметно изменился при переходе от концепта к серийной модели, изображения которой опубликовал производитель.
Компания Hyundai опубликовала реальные фотографии совершенно нового компактного кроссовера. Представленный в марте кроссовер Hyundai Mufasa заметно изменился при переходе от концепта к серийной модели, изображения которой опубликовал производитель.
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