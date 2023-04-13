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Это Hyundai Mufasa. Серийную версию кроссовера на замену ix35 показали вживую

Это Hyundai Mufasa. Серийную версию кроссовера на замену ix35 показали вживую

Компания Hyundai опубликовала реальные фотографии совершенно нового компактного кроссовера. Представленный в марте кроссовер Hyundai Mufasa заметно изменился при переходе от концепта к серийной модели, изображения которой опубликовал производитель.

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