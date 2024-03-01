Единороссы проконтролировали готовность бассейна СКА в Новосибирске

Бассейн СКА – настоящий спорткомплекс: 50-метровый бассейн с передвижным бортом, который позволяет разделить большую чашу на две 25-метровые, тренерские, раздевалки, тренажерный и универсальный спортивный залы, зал для занятий фитнесом.