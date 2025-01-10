Афганистану придётся пройти в отношениях с Пакистаном проверку на зрелость

Политическая жизнь начале 2025 г. приостанавливаться не собирается. Раз уж одни глобалисты борются не покладая рук с другими глобалистами за звание главного глобалиста в период «глобальной трансформации», то тут уже не до политических каникул.
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