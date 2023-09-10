Ын и Путин. Это будет славная охота. Подойдите ближе, бандерлоги

Кошмар Договор то будет. Но не о том, что тут расписал этот аффтор-фантазёр.

Леонид Попивняк ......естественно ни каких северокорейских солдат в зоне СВО не будет......это бред.......а вот обсудить ЛИЧНО вопросы двухсторонних отношений и ситуации в мире ВВП с Ким Чен Ыном во Владике вполне могут........ а оттуда после ВВП сразу в Пекин на встречу с Си.....что выглядит логично.......