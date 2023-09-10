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Ын и Путин. Это будет славная охота. Подойдите ближе, бандерлоги

Ын и Путин. Это будет славная охота. Подойдите ближе, бандерлоги

Юрий Кот   Если у твоего врага от одного вида предстоящего партнёрства КНДР и России трясутся поджилки, значит, "хорошие сапоги - надо брать".

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Комментарии
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Кошмар
Договор то будет. Но не о том, что тут расписал этот аффтор-фантазёр.
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1 час.
Леонид Попивняк
......естественно ни каких северокорейских солдат в зоне СВО не будет......это бред.......а вот обсудить ЛИЧНО вопросы двухсторонних отношений и ситуации в мире ВВП с Ким Чен Ыном во Владике вполне могут........ а оттуда после ВВП сразу в Пекин на встречу с Си.....что выглядит логично.......
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1 час.
Борис Виленский
Во время ВОВ тувинцы не брали пленных, надеюсь, корейцы будут поступать также.
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41 мин.

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