Тверская фигуристка Алина Горбачёва выполнила сложный прыжок на тренировке

17-летняя тверская фигуристка Алина Горбачёва продолжает совершенствовать свои навыки прыжков. 20 марта в телеграм-канале Alina Gorbacheva RUS она поделилась коротким видео с тренировки, на которой выполнила один из самых сложных элементов – четверной тулуп.