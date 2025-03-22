Тверская фигуристка Алина Горбачёва выполнила сложный прыжок на тренировке

17-летняя тверская фигуристка Алина Горбачёва продолжает совершенствовать свои навыки прыжков. 20 марта в телеграм-канале Alina Gorbacheva RUS она поделилась коротким видео с тренировки, на которой выполнила один из самых сложных элементов – четверной тулуп.
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