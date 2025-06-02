Многодетным родителям захотели устроить дополнительный отпуск

Политика как она есть

Депутаты Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в ГД законопроект, которым предлагается ввести ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью в четырнадцать дней для многодетных родителей.