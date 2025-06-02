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Политика как она есть

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Многодетным родителям захотели устроить дополнительный отпуск

Многодетным родителям захотели устроить дополнительный отпуск

Депутаты Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в ГД законопроект, которым предлагается ввести ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью в четырнадцать дней для многодетных родителей.

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