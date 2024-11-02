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Царьград

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Прилёт в Харькове - уничтожены база "Кракена"* и штаб ТЦК: Завалы разбирали всю ночь

Прилёт в Харькове - уничтожены база "Кракена"* и штаб ТЦК: Завалы разбирали всю ночь

Уничтожены база "Кракена"* и штаб ТЦК - после прилёта в Харькове есть много "двухсотых" и "трёхсотых".

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