Безвозмездный труд или в поисках денег

Иииии. мы продолжаем обсуждать креативные идеи некоторых бояр, направленные то на улучшение положения населения России, то на взывание к совести народа, которая, кстати, по мнению некоторых руководителей, спит у граждан, в отличие, конечно же, от совести боярской, которая ни секунды не дремлет Кадр из мультфильма "Три богатыря" Итак, друзья, в продолжении темы о благе, которое, как считают отдельные деятели искусства, может принести крепостное право, хочу обсудить с вами одну показательную историю о том, как один руководитель решил воззвать к совести подчинённых, видимо, начитавшись рассказов о могучей стране и крепостных крестьянах, вкалывающих на плантациях хозяев за хлеб и воду.