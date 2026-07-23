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Ликсутов рассказал о победе ОЭЗ «Технополис Москва» в рейтинге Минэкономразвития

Ликсутов рассказал о победе ОЭЗ «Технополис Москва» в рейтинге Минэкономразвития

В Департаменте инвестиционной и промышленной политики сообщили, что «Технополис Москва» заняла первое место в рейтинге технико-внедренческих ОЭЗ за 2025 год с максимальным показателем эффективности – 100% за год и за весь период работы .

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