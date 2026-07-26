Клаксон
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Клаксон

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Первый Ferrari Luce выставляют на аукцион

Первый Ferrari Luce выставляют на аукцион

Первый серийный экземпляр электрического суперкара Ferrari Luce в эксклюзивном оформлении от подразделения Tailor Made выставляется аукционным домом RM Sotheby`s в середине августа в американском Монтерее (штат Калифорния).

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