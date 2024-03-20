Скандальный вопрос сняли с повестки сессии Петросовета

В Петросовете не станут поднимать вопрос о снижении восстановительной стоимости за вырубленные зеленые насаждения Городские депутаты не будут рассматривать вопрос о снижении в 100 раз платы за снос деревьев для инвесторов.
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