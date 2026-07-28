«Ночь кино» и траты россиян на культурный досуг: что обсуждали 28 июля

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений. Обнародован длинный список Букеровской премии 2026 года В длинный список одной из главных англоязычных литературных наград вошли 13 произведений, отобранных из 163 заявок.