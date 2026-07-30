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RT Russia

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Депутат: мошенники сообщают сотовым абонентам об истёкшем сроке действия номера

Депутат: мошенники сообщают сотовым абонентам об истёкшем сроке действия номера

Депутат Госдумы, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с RT заявил, что в последнее время получила распространение схема телефонного мошенничества, в которой злоумышленники представляются сотрудниками операторов сотовой связи и сообщают абоненту, что у его номера якобы истекает срок действия.

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