Депутат: мошенники сообщают сотовым абонентам об истёкшем сроке действия номера

Депутат Госдумы, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с RT заявил, что в последнее время получила распространение схема телефонного мошенничества, в которой злоумышленники представляются сотрудниками операторов сотовой связи и сообщают абоненту, что у его номера якобы истекает срок действия.