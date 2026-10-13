В Казани на сутки отключат воду в девяти многоквартирных домах — список адресов

В Ново-Савиновском районе Казани временно отключат воду в девяти многоквартирных домах. Подачу прекратят в 9:00 16 октября и планируют восстановить к 9:00 17 октября.
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