Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Муром в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что утром 30 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергли обстрелу окраину села Муром Шебекинского городского округа.
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