Театр абсурда

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Как вырастут коммунальные платежи?

Как вырастут коммунальные платежи?

Правительство планирует увеличить помощь гражданам в оплате ЖКУ, Но при этом хотело бы повысить тарифы до реальной стоимости услуг.

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Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
начинают бороться с бедностью. вот только пусть президент расскажет людям. когда так и где борются повышением цен с бедностью. или он разработал наоборот добить людей. что бы их становилось меньше и тем самым будет меньше бедных. чем больше умрут тем меньше бедных. голова ничего не скажешь.
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