Как вырастут коммунальные платежи?

САША ЛЕПАЕВ

начинают бороться с бедностью. вот только пусть президент расскажет людям. когда так и где борются повышением цен с бедностью. или он разработал наоборот добить людей. что бы их становилось меньше и тем самым будет меньше бедных. чем больше умрут тем меньше бедных. голова ничего не скажешь.