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ТАСС: жителя Рубежного в ЛНР задержали по подозрению в шпионаже

ТАСС: жителя Рубежного в ЛНР задержали по подозрению в шпионаже

Жителя города Рубежное в Луганской Народной Республике задержали по подозрению в шпионаже. По предварительной информации, он собирал и передавал Украине сведения о дислокации и передвижениях ВС России и Народной милиции.

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