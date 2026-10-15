- Грубых и неопрятных курьеров не допустят к работе в Москве; - США предложили Европе передать замороженные активы России под контроль Вашингтона; - ВЦИОМ: около 8% россиян проживают в арендованном жилье; - Китайские авто шпионили за норвежской армией во время учений; - Никаких анклавов: Пашинян предложил Азербайджану обмен территориями.
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