- Грубых и неопрятных курьеров не допустят к работе в Москве; - США предложили Европе передать замороженные активы России под контроль Вашингтона; - ВЦИОМ: около 8% россиян проживают в арендованном жилье; - Китайские авто шпионили за норвежской армией во время учений; - Никаких анклавов: Пашинян предложил Азербайджану обмен территориями.