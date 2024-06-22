Киевским режимом, действующим в соответствии с указаниями Запада, предпринимаются попытки подавления родственных связей украинцев с русскими корнями, заявил в статье для журнала «Национальная оборона» помощник президента РФ Николай Патрушев.
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