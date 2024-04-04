Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Северная Корея обогнала США

Северная Корея обогнала США

Пока мировой гегемон телится, лапотная и ватная КНДР в боевом режиме запустила ракету с гиперзвуковым блокомКНДР сообщила об успешном испытании ракеты с гиперзвуковой планирующей боеголовкой "Хвасонпхо-16Б".

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Комментарии
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Александр Рожков
Поздравляем с Великими Успехами - Великого Лидера, КНДР, Главнокомандующего, Несравненно Великого Человека, Единственного и неповторимого преемника и лидера революции Чучхе, Символа могущества страны, Знамя всей победы и славы, Блестящего и Непревзойденного товарища, Отца-маршала, Верховного лидера Северной Кореи, Дорогого Товарища Ким Чен Ына!!!!
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