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Самолеты Ту-22М3 осуществили учебный полет над Охотским морем и Тихим океаном

Самолеты Ту-22М3 осуществили учебный полет над Охотским морем и Тихим океаном

Минобороны РФ Экипажи сверхзвуковых бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 дальней авиации ВКС России в рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Океан-2024" отработали учебные задачи по поражению корабельной группировки условного противника над нейтральными водами акватории Охотского моря и Тихого океана.

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