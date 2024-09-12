Самолеты Ту-22М3 осуществили учебный полет над Охотским морем и Тихим океаном

Минобороны РФ Экипажи сверхзвуковых бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 дальней авиации ВКС России в рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Океан-2024" отработали учебные задачи по поражению корабельной группировки условного противника над нейтральными водами акватории Охотского моря и Тихого океана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии