В России создали первую в мире космическую систему наблюдения арктического региона

Весной этого года произошло достаточно серьезное событие, оказавшее влияние на процесс освоения космоса и изучения с помощью орбитальных средств нашей планеты в целом: в результате цикла успешных летных испытаний был принят в штатную эксплуатацию спутник под названием «Арктика-М» №2.