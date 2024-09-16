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Китай

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Министр обороны КНР призвал к обеспечению мира в регионе

Пекин, 14 сентября /Синьхуа/ -- Министр обороны КНР Дун Цзюнь в субботу призвал непрерывно повышать качество и эффективность сотрудничества в области обороны и безопасности, чтобы сообща придать больше позитивной энергии миру и стабильности в регионе.

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