Министр обороны КНР призвал к обеспечению мира в регионе

Пекин, 14 сентября /Синьхуа/ -- Министр обороны КНР Дун Цзюнь в субботу призвал непрерывно повышать качество и эффективность сотрудничества в области обороны и безопасности, чтобы сообща придать больше позитивной энергии миру и стабильности в регионе.
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