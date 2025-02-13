Дума одобрила в первом чтении выдачу ипотеки микрокредитными компаниями

Согласно принятому в первом чтении законопроекту, такое право получат только МКК, созданные субъектами Российской Федерации Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, который разрешает микрокредитным компаниям (МКК) выдавать ипотечные займы при реализации региональных государственных программ.