Дума одобрила в первом чтении выдачу ипотеки микрокредитными компаниями

Согласно принятому в первом чтении законопроекту, такое право получат только МКК, созданные субъектами Российской Федерации Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, который разрешает микрокредитным компаниям (МКК) выдавать ипотечные займы при реализации региональных государственных программ.
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