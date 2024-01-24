Война комиссий BTC-ETF перекинулась на Европу: Invesco и WisdomTree снизили комиссии на европейских ETP

Война за снижение комиссий на биржевые фонды биткоина (ETF) теперь уже распространяется и на Европу вскоре после одобрения спотовых биткоин-ETF Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) всего несколько недель назад.
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