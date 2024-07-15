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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мать Елены Костылевой о Сарновских: «Уход от Давыдова, наш первый год в Москве – работа этой «семейки спрутов»

Елена Костылева, а также Никита, Кирилл и София Сарновские тренируются в академии «Ангелы Плющенко». – Правда были какие‑то неприятные истории, связанные с матерью Сарновских (Людмилой – Sports)? – Да.

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