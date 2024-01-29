Собянин рассказал о новых производствах ОЭЗ «Технополис Москва»

Новые производства выпускают продукцию, не имеющую отечественных аналогов В блоге на своем персональном сайте мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в прошлом году на площадках ОЭЗ «Технополис «Москва» было запущено 35 новых производств, что на 30 % больше, чем в 2022 году.
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