Собянин рассказал о новых производствах ОЭЗ «Технополис Москва»

Новые производства выпускают продукцию, не имеющую отечественных аналогов В блоге на своем персональном сайте мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в прошлом году на площадках ОЭЗ «Технополис «Москва» было запущено 35 новых производств, что на 30 % больше, чем в 2022 году.