В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщила геологическая служба страны.По данным ведомства, подземные толчки были зафиксированы примерно в 11:45 по местному времени, что соответствует 19:45 по московскому времени.
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