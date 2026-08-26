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В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,1

В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,1

В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщила геологическая служба страны.По данным ведомства, подземные толчки были зафиксированы примерно в 11:45 по местному времени, что соответствует 19:45 по московскому времени.

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