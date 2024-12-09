Италия поставила на паузу рассмотрение запросов убежища от сирийцев

Италия приостановила рассмотрение запросов убежища от сирийцев. Об этом в понедельник, 9 декабря, говорится в заявлении руководства совета министров Италии по итогам правительственного заседания, посвященного ситуации в Сирии.
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