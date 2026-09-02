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Нижегородская правда

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Эксперты назвали автомобили с самым дешёвым и дорогим ОСАГО

Стоимость полиса ОСАГО значительно варьируется в зависимости от марки и модели автомобиля. На июль 2026 года самая дорогая страховка оформлена на китайский седан Hongqi H5 — 13 698 рублей.

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