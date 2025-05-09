Военные группировки «Север» поздравили ветеранов в Курской области с Днем Победы

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Военнослужащие 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе группировки войск «Север» в Курской области поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии