Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Владимир Четвериков
    Кроме оскорблений, что-то по теме напишешь, или типа - пёрнул, а теперь нюхайте?Минобороны: ВСУ с...
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Военные группировки «Север» поздравили ветеранов в Курской области с Днем Победы

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Военнослужащие 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе группировки войск «Север» в Курской области поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.

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