The center of Moscow was blocked

Traffic for motorists is closed, in particular, on the Kremlin Embankment, Bolshoy Kamenny and Novoarbatsky bridges, Znamenka and Sretenka, as well as on Leninsky Prospekt in the direction of the center.
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