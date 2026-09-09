Ученые нашли у клеток из жировой ткани щек эффект для лечения глаз

Объектом исследования стали клетки из комков Биша Специалисты НИИ клинической и экспериментальной лимфологии (филиал Института цитологии и генетики СО РАН) выявили у мезенхимальных стволовых клеток, полученных из жировых отложений в щеках человека, потенциал для лечения повреждений роговицы и восстановления костной ткани.